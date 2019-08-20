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İzmir'deki orman yangını

Seferihisar ve Menderes ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

20 Ağustos 2019 Salı 02:17
İzmir'deki orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı.

Türkiye'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi.

Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardım etti. Rüzgarın hızının azalmasının ardından alevler yerleşim merkezinden uzaklaştırıldı.

Tehlikenin sona ermesinin ardından mahalle sakinleri geceyi geçirmek için evlerine geri döndü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının hiçbir yerleşim merkezini tehdit etmediğini, yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasının görev aldığını bildirdi.

Yetkililer, yangının henüz kontrol altında olmadığını, söndüreme çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına tekrar başlayacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 02:17
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