İzmir’deki koronavirüs vaka sayısı kaç? İzmir’in nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye’de etkisini hızla arttıran corona virüsünde İzmir için de kritik bir uyarı yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda olduğunu belirtti. Vali Köşger, İzmir’deki vaka sayısının son 10 günde ikiye katlandığını da ifade etti.

Coronanın mutasyana uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiasının doğru olmadığını belirten Vali Köşger, “son iki günde 15 hemşehrimizi kaybettik” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirlileri bir kez daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

İzmir’in nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılındaki verilerine göre; İzmir nüfusu 4 milyon 367 bin 251 kişi olarak açıklandı.

İzmir 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 4.407.284. Bu nüfus verisi, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. İzmir 2020 resmi nüfus bilgileri 2021 yılının başında açıklanacaktır.

Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde kilometrekareye 364 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 364/km2'dir.