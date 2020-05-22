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İzmir'deki ipek böceği yetiştiricilerinde ilk hasat heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:47:12 -
İzmir'deki ipek böceği yetiştiricilerinde ilk hasat heyecanı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki İpek Böceği Evi'nde koza hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 10 dekar alanda hayata geçirilen ve 14 kadın üreticinin yer aldığı "İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yeniden Canlandırılması" adlı proje kapsamında hasat töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, törendeki konuşmasında, bölgenin geçmişte ipek böceği yetiştiriciliğinde merkez durumunda olduğunu vurgulayarak, "Zamanla sanayi üretimi gelişmiş ve kadınlar farklı işlere yönelmiş. Çin bu işte dünya liderliğini ele geçirmiş. Bölgemizde ipek böcekçiliği yeniden canlanacaktır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş ise köydeki kadın üreticilere ipek böceği yetiştiriciliği konusunda Koza Birlik iş birliğiyle eğitim verildiğini belirtti.

Dut bahçesi tesisini de hayata geçirdiklerini aktaran Ateş, "Koza Birlikten alınan kutular yaklaşık bir ay önce buradaki tesisimize, ipek böceği besleme evimize yerleştirildi. Bir ay süresince kadın üreticilerimiz onları çok güzel besledi, büyüttü ve bugün de meyvelerini alıyoruz." diye konuştu.

- Üretici memnun

Üreticilerden Nazmiye Aynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytinlik köyünde 26 günde kozayı çıkarmayı başardık. Heyecanlıyız, zor bir süreçti. Hem unutulmaya yüz tutmuş üretimi canlandırmayı hem de ev ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Üretici Vesile Adabaşı da projedeki 14 kadın arasında yer almaktan ve ilk kozalarını toplamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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