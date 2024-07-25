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Gündem İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! CHP’li isim için gözaltı kararı çıktı
Gündem

İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! CHP’li isim için gözaltı kararı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 19:43:00 -
İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! CHP’li isim için gözaltı kararı çıktı

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki gencin ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alınması için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.

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