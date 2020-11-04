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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 06:59:22 -
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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