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İzmir'deki DAEŞ operasyonunda sarı yelekler bulundu!

İzmir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde yüklü miktarda para ve Fransa'da göstericilerin kullandığı sarı yelekler ele geçirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
İzmir'deki DAEŞ operasyonunda sarı yelekler bulundu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde DAEŞ terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve 11 adrese düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 29 bin 500 TL ve 8 bin 500 doların yanı sıra, toplumsal olaylarda kullanılacağı değerlendirilen sarı yelekler ve terör örgütünü simgeleyen flamalar ele geçirildi. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
  1. İzmir
  2. DAEŞ operasyonu
  3. Terörle Mücadele
  4. Sarı yelekler

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  • CabbarCabbar24 dk önce
    .ETÖŞ'un dinsizleri yalanda sınır tanımıyor.

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