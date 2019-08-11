İzmir'de zincirleme trafik kazası Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu, yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 2 otomobil, bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu, yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. B.Ö. idaresindeki 35 AGA 096 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere ilçesi İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında önce A.K. yönetimindeki 10 YM 537 plakalı motosikletle, ardından Z.B. idaresindeki 35 PNK 86 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu İzmir yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Otoyolda uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler araçlarından çıkıp yolun açılmasını bekledi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otoyol yeniden trafiğe açıldı.

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