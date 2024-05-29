İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucu ve pompalı tüfekler ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde bir adreste, İ.Y. (37) ve Y.K. (38) adlı iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Yürütülen takibin ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli hap, skunk, esrar ve ecstasy ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 205 lira nakit para ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.