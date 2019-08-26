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İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93 düzensizgöçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:55
İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93 düzensizgöçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Karaburun ilçesi Esendere mevkisinde, açık kasalı kamyonette yapılan kontrolde 29 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 21, Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde de 43 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Araç sürücüleri Ş.E, M.V. ve R.E gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:55
  1. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler
  2. Karaburun ilçesi Esendere mevkisi
  3. Seferihisar Doğanbey Mahallesi
  4. Urla'nın Balıklıova Mahallesi
  5. kamyonet

YORUM YAZ

  • cemilcemil1 sa önce
    ya bırakın gitsin adamlar niye hayallerine engel oluyorsunuz. o kadar birikimleri boşa gitti şimdi. adamın buraya girmiş olması sorun değil de yunanistana geçmeye çalışması mı sorun?

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