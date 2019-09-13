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İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir-Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:47
İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir-Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şoförün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Alev topuna dönen otobüste ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı oldu.



Yangın, İzmir-Aydın otobanı Işıkkent Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Aybay’ın idaresindeki içinde 37 yolcunun bulunduğu 10 HF 026 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför Aybay, otobüsü yolun kenarına çekerek hızlı bir şekilde yolcuların tahliye edilmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 00:47
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