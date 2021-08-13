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Yerel İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Hemşireye gözaltı
Yerel

İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Hemşireye gözaltı

İzmir’deki hastanede görevli bir hemşire, aşı olmayan 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 10:39:00 -
İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Hemşireye gözaltı

Covid-19’a karşı 2 doz aşısını olanlar için düzenlenen aşı kartı, İzmir’de sahteciliğe konu oldu. İzmir’deki bir hastanede görevli bir hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği belirlendi.-

İddiaya göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği belirlendi.

Hastane yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine hastaneye gelen ekipler, sahte aşı kartı düzenlediği iddia edilen hemşireyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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