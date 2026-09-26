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Yerel İzmir'de Yeni Parti'ye ‘kırmızı kart’
Yerel

İzmir'de Yeni Parti'ye ‘kırmızı kart’

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İzmir'de Yeni Parti'ye ‘kırmızı kart’

İzmir'de toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan Konak Belediyesi çalışanları bu sefer de kırmızı kartlı eyleme imza attı.

İzmir'de toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan Konak Belediyesi çalışanları bu sefer de kırmızı kartlı eyleme imza attı.

Eyleme katılan memurlar, temsili olarak Yeni Partili Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya kırmızı kart gösterdi. Sendika adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, Ocak 2026'dan bu yana biriken geriye dönük alacakların yanı sıra ödenmeyen sözleşme haklarının bulunduğunu söyledi. Ağustos ayında maaşların eksik yatırıldığını ve arazi tazminatlarının ödenmediğini belirten Özkaya, "Sonraki görüşmede, eylül ayının ilk haftasında eksik kalan kısmın yatırılacağı söylendi.

 

Fakat bu söz de yerine getirilmedi" dedi. Eylül ayı maaşlarının da eksik yatırıldığını belirten Özkaya, "Bu belediyede artık emeğin değeri yok sayılıyor! Bütçe kısıtlaması adı altında fatura sürekli emekçiye kesiliyor. Müzakere dedik. İyi niyet dedik. Ama artık Konak Belediyesi yönetimi açısından uzatma dakikaları resmen bitmiştir! Emekçiyi belirsizliğe mahkûm edenlere, bizi borç ve faiz yükünün altında bırakanlara karşı kırmızı kart gösterme zamanı! Bizi her hafta yeni bahanelerle, ucu açık vaatlerle oyalayanlara kırmızı kart!" dedi.

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