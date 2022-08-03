İzmir’de yasa dışı sigara üreticilerine baskın

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışmaları neticesinde, bazı adreslerin yasa dışı sigara üretim yeri ve depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu adreslerle ilgili savcılıktan operasyon için izin alındı ve 1 iş yeri, 1 depo ve 1 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince söz konusu adreslerde yapılan aramada, 19 bin 600 adet boş makaron, 730 paket doldurulmuş sigara, 3 sigara doldurma makinası, 2 kompresör, 410 kilogram kaçak tütün ve 45 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.