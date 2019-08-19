0553 313 94 23

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi- Görüntülerden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı- Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz:- "Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Drone görüntülerinden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.

Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

- "Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük"

Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.

Süleyman Uysal da havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin bir anda köylerine ulaştığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığını dile getiren Uysal, "Dün bu saatlerde burada göz gözü görmüyordu. İtfaiye ve arazözler zamanında geldi. Alevler evlerimize dayanmıştı. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Evlerimizi boşaltırken bir şey alamadık, sadece paramızı alabildik." dedi.

- "Buranın ağaçlandırılması için elimizden geleni yapacağız"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.

- Kavacık'ta üzüm bağları zarar gördü

Karabağlar'da çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan diğer yangında İzmir'in dünyaca ünlü Kavacık üzümünün yetiştiği bağlar olumsuz etkilendi.

Karabağlar'a bağlı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Mantar ise yangının çıkmasının ardından dün ekiplere yardım etmek için Tırazlı Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Tüm gece uyumadığını belirten Mantar, "İzmir'imizin akciğerleri yandı. Tüm köylerimizin bağları yandı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Acımız büyük. Helikopter ve dozerler müdahale ediyorlar. Durum ortada." dedi.

- Menderes Belediye Başkanı Kayalar'ın açıklaması

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangının yön değiştirerek Seferihisar ilçesine bağlı Beyler ve Gödence mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

İlçe sınırında yer alan Kuyucak ve Bahçecik mahallelerinin dün boşaltıldığını hatırlatan Kayalar, "Yangın ilçe sınırımızda bu iki mahallenin arkasında bulunan ormanlarda hala devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Şu an itibarıyla ilçe sınırlarımızda boşaltılan başka yer yok." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:22
  1. drone
  2. Ev
  3. Karabağlar
  4. orman yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Bakan Yardımcısı Dursun, trafik..
    2. Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine..
    3. Sivas Barosunda ihraç
    4. Merkez Bankası'ndan kritik hamle!
    5. GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik..
    6. Kahramanmaraş’ta iki otomobil..
    7. Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim’i..
    8. Denizli’de yeni otobüs hatları 23..
    9. Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik..
    10. Muğla'da kayalıklardan düşen turist öldü
    11. Yüzlerce asistan, binlerce öğrenci..
    12. İran dünyaya açıkladı! Müzakere..
    13. "Rum liderliği, mutabakatlara..
    14. İşten çıkarılan şehit ailelerinden..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Yaz aylarında hamileler için 7 altın..
    17. Huder’den adli yıl açılış açıklaması
    18. Huder’den Adli Yıl açılışı..
    19. Kayınpederi tarafından öldürülen kadın..
    20. Taksim’de turist kadınlara dehşeti..
    21. 10 yaşındaki kızının yanında eski..
    22. Samsun Barosu Başkanı Gürbüz: “Adli..
    23. Bakan yardımcısı kaza yaptı! Ağır..
    24. Manisa Milletvekili Aydemir'in acı günü
    25. Nevşehir’de feci kazada ölenlerin..
    26. 230 metreden Kelebekler Vadisi’ne..
    27. Çevre yolu, RTE Bulvarı bağlantısı..
    28. Şehitkamil’de giysilere ikinci bir..
    29. ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki..
    30. Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!