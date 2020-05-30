  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:11:54 -
İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selvili Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 5 litrelik bidonlarda toplam 7 bin 970 litre kaçak etil alkol, 3 bin sahte etiket ve 2 litre gliserin ele geçirildi.

Operasyonda, İ.K. ile F.T. ve 18 yaşından küçük E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin depoları 3 ay önce aylık 350 liraya kiraladıkları ve etil alkolü internetten sipariş ettikleri öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı