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Yaşam İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
Yaşam

İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 08:59:00 -
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği depremden yaklaşık 65 saat sonra bir güzel haber daha geldi.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında yaralanan 106. kişi Elif Bebek oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrım, binlerce kez teşekkürler. Bebeğimiz Elif'i de Doğanlar Apartmanı'ndan çıkardık" dedi. 

Enkaz alanında büyük sevinç yaşayan Elif'in anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif ile yeniden bir araya geldim, annesi ve kardeşleri bir arada olacak. Dualarım kabul edildi." dedi.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazına bırakılan anne Seher Dereli Perinçek ve dört çocuğu, ikiz kız kardeşleri Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek (3) bir gün sonra enkazdan çıkarıldı. deprem. Umut Perinçek'in vefat ettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam etti.

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