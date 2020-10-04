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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:13:52 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkemerdere Mahallesi'nde M.A. ve Ö.Ç'nin yasadışı kenevir yetiştirdiği ve sattıkları bilgisi üzerine Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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