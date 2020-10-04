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Aktüel İzmir'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:44:02 -
İzmir'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında, can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 33 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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