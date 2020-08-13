  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:29:43 -
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli ve Denizköy açıklarında lastik botların içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Denizköy açıklarındaki 46, Bademli açıklarındaki 57 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek
Gündem

Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek

Yeni yargı paketi ile birlikte hayata geçirilen 10 bin 390 lira üzeri uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuruda bulunmak zorunlu hale getirildi...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı