  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Kaçtıkları ülkeler de kurtaramadı! 736 firari suçlu Türkiye’ye iade edildi Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı
Aktüel İzmir’de tren traktöre çarptı: 2 yaralı
Aktüel

İzmir’de tren traktöre çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir’de tren traktöre çarptı: 2 yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarptı. Kazada yaralanan traktördeki iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Kızılcaova Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarpışması sonucu traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23