İzmir’de tren traktöre çarptı: 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarptı. Kazada yaralanan traktördeki iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.20 sıralarında Kızılcaova Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarpışması sonucu traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.