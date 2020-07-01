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Aktüel

İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 03:09:21 -
İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 1'i hamile kadın 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki 35 UY 17 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




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