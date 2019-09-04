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İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi

6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 88.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi

6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 88. İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle kent içi toplu ulaşım ek seferlerle takviye edildi, sefer süreleri uzatıldı. Körfez vapurları ise fuar süresince her gece Baykuş seferi yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 10 gün süresince ev sahipliği yapacağı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti. Bu kapsamda ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba durakları ile İZBAN, tramvay ve metro bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ek seferler kondu. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saatleri 02.05’e kadar uzatıldı. Ayrıca Konak Bahribaba bağlantılı Balçova, Buca,Bornova, Karşıyaka ve Gaziemir bölgelerine hizmet veren “Baykuş Seferleri”nin de sabah 06.00’ya kadar çalışması kararlaştırıldı. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyonu sağlamak için de motorize ekipler görev yapacak. Sefer saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.


İZBAN, 6 Eylül 2019 Cuma günü kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca, toplam 40 ek sefer düzenleyecek. Aliağa yönüne gidecek trenler Hilal’den 01.12 ve 01.29, Alsancak’tan 01.17 ve 01.34, Halkapınar’dan 01.23 ve 01.45 saatlerinde geçecek. Tepeköy yönüne gidecek trenler Halkapınar’dan 01.17 ve 01.45, Alsancak’tan 01.25 ve 01.53, Hilal’den 01.28 ve 01.56 saatlerinde geçecek. İlk ek seferler en uç istasyonlar Aliağa ve Tepeköy’de, ikinci ek seferler Çiğli ile Cumaovası’nda son bulacak. İZBAN ile İzmir Metro arasında Halkapınar’dan aktarma sağlanabilecek.



Metro ve tramvayda sefer saatleri uzuyor


İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları İzmir Enternasyonal Fuarı süresince seferlerini 1 saat uzatıyor. Bu hatlarda son sefer 01.20’de yapılacak. Mevcut tarifeye ek olarak yapılan düzenleme sonucunda, fuar dönemi boyunca İzmir Metrosu ve Konak Tramvayında 00.20-01.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayında ise 10 dakikada bir sefer yapılacak.



Körfez’de her gece Baykuş seferi


Deniz ulaşımında da İzmir Enternasyonal Fuarı süresince ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alındı. 6-15 Eylül tarihleri arasında körfez vapurları her gece Baykuş seferi tarifesi uygulayacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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