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Aktüel

İzmir'de tırda başlayan yangın fabrikaya sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:21:52 -
İzmir'de tırda başlayan yangın fabrikaya sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, tırda başladıktan sonra fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım alanında faaliyet gösteren bir fabrikada, işletmeye ürün getiren tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fabrikaya sıçraması üzerine işletmedeki çalışanlar tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü.

Tırda ve fabrikada hasar oluştu.



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