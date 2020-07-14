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Aktüel

İzmir'de ters yönden ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:54:20 -
İzmir'de ters yönden ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meltem Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, Çeşme gişelerinde ters yöne girdi.

Otoyolda yaklaşık 40 kilometre boyunca ters yönden ilerleyen araç, Karaburun Kavşağı yakınlarında, Karaburun'dan Çeşme yönüne giden Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nurullah Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Meltem Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmada, Meltem Ö'nün psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı, Çeşme'de bir akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştığı ve eşi market bölümündeyken araca binerek ters yönden uzaklaştığı belirlendi.

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