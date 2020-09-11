  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:31:55 -
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve 7 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişinin Bornova'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olma, devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten öldürme gibi suçlardan 7 aranma kaydı bulunan S.K'yi başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı