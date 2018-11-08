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İzmir'de, tefecilik iddiasına 2 tutuklama

İzmir'de, tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:43
İzmir'de, tefecilik iddiasına 2 tutuklama

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, salı günü eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda S.Ş., G.U., Y.K., Ö.E., İ.E. ve K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle para verdikleri ve ödeme tarihlerini geciktirenleri de tehdit edip, şiddet uyguladıkları belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, para alan kişilerin isimlerinin bulunduğu defterler, senetler, bir çift namlulu tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ve G.U. 'yağma ve tefecilik' suçlarından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:43
  1. İzmir
  2. Tefecilik operasyonu
  3. tutuklama

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