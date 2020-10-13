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Aktüel İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aktüel

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Operasyonda farklı tarihi dönemlere ait 116 sikke, madeni ok ve madalyon ucu, hayvan figürü ile obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:35:54 -
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çalışmaları kapsamında Şakran Mahallesi'nde A.M. ve A.K'nin otomobillerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait aracı durdurarak arama yapan ekipler, Klasik, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 116 sikke, 4 madeni ok ucu, 3 hayvan figürü, 2 madalyon ucu ve 5 obje olmak üzere toplam 130 tarihi eser ele geçirdi.

A.M. ve A.K. gözaltına alındı.


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