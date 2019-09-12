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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Selçuk ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, tabanca ve kama bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:04
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser operasyonundaheykel, tabanca ve kama ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin, çiftliğinde tarihieser bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. 

Söz konusu çiftlik ve şüphelinin evindeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel başı, baş ve ayak kısmı olmayan çocuk heykeli, dedektör, 3 av tüfeği, etnografik eser olduğu değerlendirilen 4 tabanca ve eski eser olduğu tahmin edilen kama bulundu. 

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:04
  1. İzmir'in Selçuk ilçesi
  2. heykel
  3. tabanca
  4. kama
  5. Atatürk Mahallesi
  6. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  7. mermer heykel başı
  8. baş
  9. dedektör
  10. av tüfeği
  11. etnografik eser

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