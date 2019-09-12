İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Selçuk ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, tabanca ve kama bulundu.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser operasyonundaheykel, tabanca ve kama ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin, çiftliğinde tarihieser bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu çiftlik ve şüphelinin evindeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel başı, baş ve ayak kısmı olmayan çocuk heykeli, dedektör, 3 av tüfeği, etnografik eser olduğu değerlendirilen 4 tabanca ve eski eser olduğu tahmin edilen kama bulundu. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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