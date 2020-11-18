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Aktüel İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:55:54 -
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde takla atan otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyolu Aliağa çıkışındaki bağlantı yolunda Emre Çoban yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sırasında sürücü, savrulan aracın altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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