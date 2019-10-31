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Yerel

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan minibüsten düzensiz göçmenler çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı.

2019-10-31 15:58:00 -
İzmir'de şüphe üzerine durdurulan minibüsten düzensiz göçmenler çıktı

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saipaltı kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yaptı.

Minibüste 38'i Somali, biri Suriye uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla minibüsün sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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