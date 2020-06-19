  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de son 5 yılda 90 bin sakız ağacı fidanı üretildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:19:46 -
İzmir'de son 5 yılda 90 bin sakız ağacı fidanı üretildi

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidanlıkta, son 5 yılda 90 bin sakız ağacı fidanı üretildiğini bildirdi.

Zafer Derince, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin, Türkiye'de canlandırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Torbalı Orman Fidanlığı'nın bu çalışmalarda çok önemli bir üs olduğunu ve son 5 yıldır burada 90 bin sakız ağacı fidanı üretildiğini ve ormanlık alanlara dikilmek üzere gönderildiğini belirten Derince, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda, aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017'den beri aşı çalışmalarını yapmaktayız. 2017 ve 2018 yılında toplamda 1100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye diktik. Torbalı Orman Fidanlığı'mızda 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet sakız ağacı üretimi için tohum ekimleri yapılmış olup, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmaları tamamlanmış ve üretilen bu değerler 2020 sonbahar döneminde toprakla buluşmayı beklemektedir."

Derince, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan ve İzmir’de yürütülen "Sakız Eylem Planı" kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması gerçekleştirildiğini de aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı