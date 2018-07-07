THY - İmaj
0553 313 94 23

İzmir'de şoke eden olay!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sabah saatlerinde alev topuna dönen çalıntı kamyonet bir eve çarptı. Çarpmasının etkisiyle neye uğradığını şaşıran aile fertleri büyük korku yaşadı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. Çalıntı olduğu öğrenilen kamyonetin sahibi ise, aracın bulunduğu haberi geldiğinde çok mutlu olduğunu; ancak kamyonetin halini gördükten sonra büyük bir şok yaşadığını söyledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:56
İzmir'de şoke eden olay!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet, kendiliğinden hareket edip bir evin duvarını yıktı. Evdeki Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç yaralanırken, kamyonetin bir süre önce çalınıp, terk edildiği belirlendi.

Poligon semti 123/5 Sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet, kendiliğinden hareket edip, Mehmet Genç'in evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yaralandı. Hastaneye kaldırılan, duvarın yıkılmasına bağlı travma ve yanık yaraları bulunan Genç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:56
  1. İzmir
  2. Karabağlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    1. İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi..
    2. Canan Karatay: Bulaşık makinem dahi yok
    3. Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı!..
    4. Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
    5. Ünlü tatlıcıyı vuran bakın kim çıktı!..
    6. Cocu'dan flaş 'Volkan Demirel'..
    7. Annesinin kullandığı traktörün altında..
    8. İzmir'de şoke eden olay!
    9. Hırvatistan Rusya'yı penaltılarla..
    10. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli TBMM’de sohbet..
    11. Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!
    12. Tatilde acı son! Annesi sinir krizi..
    13. Eşcinsellik konusunda İslam'ın..
    14. Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. "Yemen'de çocuklar ölmesin" protestosu
    17. CHP'de büyük kriz! Kaleler elden..
    18. Mısır'da hastanede korkutan yangın!..
    19. ABD askeri Afganistan'da öldürüldü
    20. El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!