İzmir’de komşu köpeği dehşeti! 3 yaşındaki Ada’nın yüzünü parçaladı

İzmir'de apartman bahçesinde oyun oynayan küçük kız, komşusuna ait iki köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ısırık ve pençe darbeleri alarak yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 3 yaşındaki Ada Ç., ağabeyi ve komşu çocuklarıyla birlikte apartmana ait bahçede oyun oynadıkları sırada aynı apartmanda oturan bir kişi, köpeklerini hava aldırmak için bahçeye çıkardı.

İddiaya göre tasmasız ve ağızlıksız duran köpekler, evin etrafında dolaşan küçük Ada'ya saldırdı. Yüzünden pençe ve ısırık darbesi alan küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı.

Saldırının ardından köpeklerden kaçan Ada'nın ağbeyi, durumu annesi ve anneannesine haber verdi. Panik halinde dışarı çıkan anne, yüzünden yaralanmış korku ve panik içindeki kızının yardımına koştu.

Küçük Ada, komşuların yardımıyla araca bindirilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Çocuğun ailesi olayın ardından köpek sahibinden şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞIYOR

Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir, torununun ağabeyi ve iki komşu çocuğuyla birlikte apartmanın arka bahçesine inmesiyle olayın meydana geldiğini belirterek, "Apartmanımızın yedinci katından birinci katına yeni taşınan bir şahıs, köpeklerini bahçede başıboş ve sahipsiz bıraktı. Çocuklar bahçeye çıkar çıkmaz köpeklerin saldırısına uğradı. Olay esnasında köpeklerin sahibi yanlarında değildi, apartmanın ön cephesinde oturuyordu. Saldırı arka bahçede gerçekleşti, torunumun ağabeyinin çığlıkları üzerine sahibi gelerek köpeği çocuğun üzerinden aldı.

Aynı köpeğin daha önce de apartman bahçesinde başka bir komşumuzun torununa ensesinden saldırdığı ve sahibinin o an orada bulunması sayesinde duruma anında müdahale edildiği biliniyor. Apartmanlar kimsenin özel mülkü değildir. Ortak yaşam alanlarıdır. İnsanların ikamet ettiği bu alanlarda, başkalarının can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde, köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması kabul edilemez. Şahsen olayın şokunu atlatabilmiş değilim.

Yaşadığım sarsıntı nedeniyle psikolojik olarak çok zor günler geçiriyorum. Balkonda gördüğüm kadarıyla köpeğin pitbull cinsi olduğunu düşündüm. Kurumdaki yetkililer köpeğin zararsız olduğunu ve buna dair belgeleri bulunduğunu ifade ettiler. Ancak, belgelerin sahte olma ihtimalini ve madem zararsızsa neden bir çocuğu ağır şekilde yaralayacak düzeyde saldırdığını sorguladığımda, konunun değerlendirilmesi için yeniden bir komisyon toplantısı yapılması gerektiği bilgisini verdiler" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Torununun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Demir, "Torunum, olay gününden bu yana hastanede enfeksiyon uzmanları dahil olmak üzere üç farklı doktor tarafından tedavi edildi, kendisine kuduz aşısı uygulandı. Ağızlıksız ve tasmasız bırakılan bu köpekler yüzünden 3,5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın telafisi çok zordur.

Torunum geceleri korkuyla uykusundan sıçrayarak uyanıyor, 'Köpek gelecek, beni yine ısıracak' diyerek sürekli kapıları kapatıyor. Tehlike arz eden köpeklerin beslenmesine son verilmelidir. Hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin, bunu müstakil evlerde veya ağızlık ve tasma gibi zorunlu güvenlik tedbirlerine eksiksiz uyarak yapması şarttır.

Daha önce ben de köpek besledim ancak kimseye en ufak bir zararı dokunmadı. Köpek sahiplerinin hiçbir suçluluk duymaması ve sorumluluk kabul etmemesi ise üzüntümüzü daha da artırdı. Başka çocukların canı yanmasın diye, sorumlular hakkında gereken yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyorum" dedi.



