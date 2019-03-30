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İzmir’de siyasilerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Yerel seçimlerde3 milyon 250 bin 780 seçmenin oy kullanacağı İzmir’de siyasilerin nerede oy kullanacağı belli oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:23
İzmir’de siyasilerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Yerel seçimlerde3 milyon 250 bin 780 seçmenin oy kullanacağı İzmir’de siyasilerin nerede oy kullanacağı belli oldu.


31 Mart Yerel Seçimleri ile İzmir’de 3 milyon 250 bin 780 seçmen, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için Pazar günü (yarın) sandık başına gidecek.


Vatandaşlarla birlikte aylardır seçim çalışmalarını yürüten siyasiler de oyunu kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın yanı sıra AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve partilerin il başkanlarının oyunu nerede kullanacakları da belli oldu.



Dağ, Zeybekci, Soyer ve Kocaoğlu


Buna göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ da Bayraklı’da bulunan Şehit Nazımbey İlkokulunda 2167 No’lu sandıkta oyunu verecek.


AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise Bornova’da oy kullanacak. Zeybekci, Yeşilova’daki Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulunda, 2327 numaralı sandıkta oyunu verecek.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulunda oyunu verecekken, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de, oyunu saat 9.30’da Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde bulunan Sığacık 80. Yıl İlköğretim Okulunda 1083 No’lu sandıkta kullanacak.



Partilerin il başkanları


CHP’nin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, oyunu Buca Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, 1430 numaralı sandıkta kullanacakken, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın ŞengülFatma Hikmet Kaşerci Ortaokulundaki 1013 numaralı sandıkta oy kullanacak.


MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Karşıyaka Yalı Mahallesi Şemikler İlkokulunda 2380 numaralı sandıkta oy kullanacak. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Mavişehir İlkokulu’ndaki 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:23
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