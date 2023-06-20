İzmir'de silahlı çatışmada 1 kişi öldü!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü.
Damlacık Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada A.A. (53) ile Cemil Z. (47) arasında alacak konusu nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
A.A'nın tabancayla ateş ettiği Cemil Z, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri söz konusu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ulucak mevkisinde yakalanan zanlı, işlemleri için karakola götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO