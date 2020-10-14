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Aktüel İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:08:16 -
İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde dün silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Öztürk (39), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Gasp iddiası

Öztürk'ün olay günü arkadaşıyla mahalleye gittiği, maskeli şüphelilerce gasbedilmek istendiği, karşı koyduğu için silahla vurulduğu iddia edildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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