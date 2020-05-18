  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Ekonomi

İzmir'de sezonun ilk şeftalileri, Rusya'ya gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:53:38 -
İzmir'de sezonun ilk şeftalileri, Rusya'ya gönderildi

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya'ya gönderdi.

Selçuk'ta şeftali hasadına başlandı. Bahçelerden toplanan şeftaliler tesislerde paketlendikten sonra tırlara yüklendi. Tırlar, ihracat için Rusya'ya doğru yola çıktı. Selçuk'ta iç piyasaya da şeftali satılıyor.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, yaptığı açıklamada, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı