İzmir'de sel felaketi! Menderese Belediye Başkanı'ndan 'taşkın' uyarısı
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, taşkın ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
İzmir’de felakete yol açan sağanak yağışın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir” dedi.
Taşkın ihtimaline karşı uyarı
İzmir’de meydana gelen sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi hayatı olumsuz etkilerken, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kayalar paylaşımında, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları konusunda Görece Spor Salonumuz açık olacaktır” ifadelerini kullandı.