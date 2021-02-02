  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de sel felaketi! Menderese Belediye Başkanı'ndan 'taşkın' uyarısı
Gündem

İzmir'de sel felaketi! Menderese Belediye Başkanı'ndan 'taşkın' uyarısı

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, taşkın ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:05:00 -
İzmir'de sel felaketi! Menderese Belediye Başkanı'ndan 'taşkın' uyarısı

İzmir’de felakete yol açan sağanak yağışın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir” dedi.

Taşkın ihtimaline karşı uyarı

İzmir’de meydana gelen sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi hayatı olumsuz etkilerken, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kayalar paylaşımında, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları konusunda Görece Spor Salonumuz açık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken finans analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken bir tahminde bulundu.
TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri
Konut Projeleri

TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri

Kiradan ucuz taksit ödeyerek ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsat sunuyor. TOKİ yeni konut projeleri ev sahibi olmak isteyenler tarafında..
Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar
Siyaset

Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar

Doğu Akdeniz'de kendi haklarını koruduğu için yaptırıma giden ancak yaptırımla da yıldıramayınca şirinlik yapan Almanya, Milli Savunma Bakan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay