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Gündem İzmir'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Gündem

İzmir'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:51:00 -
İzmir'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çamlıca Mahallesi yakınlarında Yunus Emre Tenor (18) yönetimindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, aynı istikametteki Sezgin Irmak yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tenor, Makıf köprüsünden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Tenor, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen Tenor'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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