İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kurucuova Mahallesi'nde çalışma yapan İZSU ekipleri, yol kenarında ıslah çalışması yapılan bölgede şarampole devrilmiş haldeki motosikletin sürücüsünün hareketsiz olduğunu gördü.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Yusuf Dönmez (64) olduğu tespit edildi.
Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.