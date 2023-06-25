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Gündem İzmir'de sapkınlara geçit yok!
Gündem

İzmir'de sapkınlara geçit yok!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 23:15:00 - 2023-06-25 23:38:16
İzmir'de sapkınlara geçit yok!

Türkiye genelinde bugün LGBT provokasyonları yapıldı.

Aile yapımızı hedef alan sapkınların İzmir'deki durağı da Alsancak oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan eski Leman Kültür binası önünde toplanan sapkınlar sözde onur yürüyüşü yapmak istedi.

Emniyetin "dağılın" uyarılarına aldırış grup taşkınlık çıkarttı.

Polis İzmir Valiliği'nin günler öncesinden duyurduğu "yasak" kararı kapsamında gruba müdahale etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni tamamen yaya trafiğine kapatan emniyet, caddede bulunan sapkınları çembere alarak ilerlemelerine izin vermedi.
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Yürüyüşte direten gruptan birçok kişi gözaltına alındı.

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