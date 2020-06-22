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Aktüel

İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:24:03 -
İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde sahte içki imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen 3 ayrı adreste ve bir araçta yapılan aramada, 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte votkanın yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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