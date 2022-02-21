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Spor İzmir'de saha karıştı
Spor

İzmir'de saha karıştı

Göztepe - Galatasaray maçının uzatma dakikalarında konuk ekip penaltı kazanınca ortalık karıştı. Göztepeli bazı taraftarlar sahaya indi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 23:00:00 -
İzmir'de saha karıştı

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 90+6. dakikada penaltı kazandı. Hakemin kararını beğenmeyen bir kaç taraftar sahaya girdi.

Galatasaray'ın 3-2 öne geçtiği gol sonrası, tribünlerden atılan bazı yabancı maddeler ise Galatasaray kalecisi Inaki Pena'nın başına geldi. Pena, tedavisi sonrası maça devam etti.

İrfancan eğribayat, Mostafa Mohamed'in üzerine yürüdü

Maç sonrası Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, çok sinirlendi. Mostafa Mohamed'in üzerine yürümeye çalışan Göztepe file bekçisini takım arkadaşları sakinleştirdi.

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