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İzmir'de sağanak yüzünden hastaneyi su bastı

İzmir'de bu sabah bir anda bastıran şiddetli sağanak yağmurda Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
İzmir'de sağanak yüzünden hastaneyi su bastı

İzmir'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanakta, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Ortopedi Bölümü'nü su bastı. Suyun tahliyesi için dışarı çıkarılan hastalar, sedye ve tekerlekli sandalyede bekledi. Suyun girişinin engellenmesi için giriş kapısına kum torbaları konuldu. Temizlik görevlileri ise ellerinde süpürgelerle suyu tahliye etti. Temizlik sırasında hastaların, hasta yakınlarının ve personelin kayıp düşmesini engellemek amacıyla yerlere 'Kaygan zemin' yazılı uyarı işaretleri konuldu. Su tahliye edildikten sonra hasta ve hasta yakınları, içeri alındı.

Vapur iskelesi'nde çatı çöktü

Öte yandan Karşıyaka ilçesinde, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Bostanlı Vapur İskelesi'nin Alsancak- Pasaport girişi bölümünde tavanın bir kısmı çöktü. Tavandan düşen parçalar, vapur bekleyen yolcuların paniklemesine yol açarken, yaralanan olmadı.

Yağış dakikalar içerisinde geldi

 Dakikalar içerisinde bastıran yağışla birlikte bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Yollardan akan yağmur suları nedeniyle trafik de zaman zaman kilitlenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlarda yağmurdan şemsiyeler yardımıyla ve saçakların altına gizlenerek korundu.

 Su birikintilerinin olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri yoğun çaba harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda iş yerlerinden suları tahliye etti.

 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yağışların 1 Ekim Pazartesi itibariyle il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceğini yarından itibaren ise etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
  1. İzmir
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