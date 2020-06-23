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Aktüel

İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:16:04 -
İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR (AA) - İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor.

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