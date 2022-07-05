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Gündem İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

CHP'li İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi E.G. rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 13:58:00 -
İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belediye Başkanı Kayalar ve meclis üyesi E.G'yi gözaltına aldı.

27 kişi gözaltına alınmıştı!

Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla aralarında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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