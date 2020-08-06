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Aktüel

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:24:58 -
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Ufuk Gökçe (46) ile U.C. arasında dün akşam tartışma yaşandı.

Araya girenlerin müdahalesiyle ayrılan ikiliden U.C, bugün Ufuk Gökçe'nin iş yerinin bulunduğu Altındağ Mahallesi 4364 Sokak'a geldi.

U.C, sokaktaki 35 NA 817 plakalı kamyonetteki Gökçe'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ufuk Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan U.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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