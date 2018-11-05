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İzmir'de polisten kaçarken uçuruma uçtular

Alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulan 33 yaşındaki O.Y., polisten kaçmaya çalışırken yaklaşık 30 metrelik uçurumdan denize uçtu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:45
İzmir'de polisten kaçarken uçuruma uçtular

Kaza, saat 16.00 sıralarında İngiliz Burnu Mevkii'nden meydana geldi. Daha önce iki kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen O.Y., 35 YMY 72 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Alkollü olduğu belirlenen O.Y., yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 30 metre yükseklikten denize yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan O.Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.H.'yi ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:45
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