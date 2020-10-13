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Aktüel İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu
Aktüel

İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 05:54:31 -
İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi, 5 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen cezaevi firarisi T.Y.S (36), Kılıç Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanacağını anlayınca kız arkadaşıyla 5. kattaki pencereden sarkarak polise direndi.

İtfaiye ekipleri, T.Y.S. ve kız arkadaşının pencereden atlaması ihtimaline karşı branda kurdu.

İkna çabaları sonucu kadın eylemine son verdi, T.Y.S ise yaklaşık 5 saat boyunca eylemini sürdürdü.

Bulunduğu yere su ve yemek isteyen T.Y.S, annesinin gelmesiyle eylemine son verdi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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