İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde araç kundaklandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 17:33
Atatürk Mahallesi Teğmen Kalmaz Caddesi'nde park halindeki Gülsün Ç'ye ait otomobilin alev aldığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangını sırasında çevredeki iş yerlerinde de hasar meydana geldi.
Araçtaki sorun nedeniyle çıktığı düşünülen yangını inceleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından otomobilin kundaklandığını tespit etti.
Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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